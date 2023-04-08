В Госдуме предупредили Армению: Ошибка Пентагона?

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В Госдуме предупредили Армению о последствиях из-за участия страны в учениях НАТО

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Реагировать мы будем, естественно, отрицательно. И позиция Армении нас очень расстраивает. К сожалению, понимаем, что это серьёзная ошибка. И она будет иметь определённые политические последствия».

Ранее в Пентагоне назвали ошибкой включение Армении в список участников учений Defender 23

«Включение Армении в список стран, участвующих в военных учениях Defender 23 было просто ошибкой пресс-службы Пентагона. Армянская сторона никогда не участвовала в этих учениях и не должна была быть включена в список участников», — сообщил Пентагон в ответ на запрос армянской службы «Голоса Америки».