Первый статус Фазиля Мустафы после вооруженного нападения на него (фото)

87 Просмотров

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа поделился статусом в соцсети Facebook после проведенной вчера очередной операции. Он отметил, что операция, где ему наложили швы на огнестрельные раны, длилась три часа. Депутат поблагодарил врачей и персонал больницы. Ф.Мустафа заявил, что продолжит борьбу, за что именно, не отметил, полагаем, за интересы государства.

Напомним, что 28 марта, вечером в депутата, подъехавшего к своему дому в поселке Забрат-1, стреляли. Фазиль Мустафа получил два огнестрельных ранения. В ходе расследования оперативники вышли на след проиранских религиозных фанатов. Задержаны несколько человек, о них неоднократно сообщалось в прессе, аресты продолжаются.