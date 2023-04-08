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В Баку отец зарезал сына

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Генпрокуратура республики распространила сообщение о задержании жителя Ясамальского района столицы Рамиза Исрафилова (1956 г.р.), подозреваемого в убийстве сына Кямрана Исрафилова (1990 г.р.).

Известно, что 7 апреля, около 23 часов, в Прокуратуру Ясамальского района поступила информация об убийстве Кямрана Исрафилова  в доме на улице Шарифзаде. Выяснилось, что убийство произошло на почве бытового конфликта и совершено колюще-режущим предметом.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Рамиз Исрафилов задержан в качестве подозреваемого.

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