Минюст США начал расследование в связи с утечкой секретных документов

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Министерство юстиции США начало расследование в связи с предположительно имевшим место распространением в интернете секретных документов Пентагона, касающихся западной военной помощи Киеву, специальной военной операции (СВО) России, а также других вопросов. Об этом сообщил журналистам представитель ведомства.

«Мы поддерживаем контакт с Министерством обороны США по этому вопросу и начали разбирательство. Мы отказываемся от дальнейших комментариев», — приводят заявление Минюста США американские СМИ, включая агентство Associated Press и телеканал CBS. В ведомстве не ответили на запрос ТАСС о предоставлении подробностей.

The Washington Post отмечает, что разбирательство касается документов, которые были опубликованы в социальных сетях. В них приводятся оценки относительно СВО, Вооруженных сил РФ, украинских войск, предоставляемой Киеву западной военной помощи. В части материалов приводятся оценки, касающиеся Китая и других стран, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока.

По словам источника издания в Пентагоне, часть документов, предположительно, была подготовлена минувшей зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и других военных. Материалы также были доступны «сотням, если не тысячам» специалистов из числа американских военных.

Из публикации следует, что в материалах, распространенных в интернете, в частности, приводятся сведения о расстановке украинских средств противовоздушной обороны, о расходе артиллерийских снарядов ВСУ, а также оценки ситуации вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут).

Представитель Пентагона, комментируя сообщения об утечке документов, заявил ТАСС: «Мы осведомлены о сообщениях, и Министерство [обороны США] разбирается в этом вопросе».