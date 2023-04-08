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Хабиб не будет играть за клуб из Махачкалы

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Бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не планирует выступать за футбольный клуб «Легион» из Махачкалы. Об этом ТАСС в пятницу рассказал президент клуба Шамиль Лахиялов.

Ранее Нурмагомедов опубликовал в соцсетях ролик со своей тренировкой, отметив, что будет готов в июле. При этом бывший боец отметил, что возвращение не касается смешанных единоборств (ММА). В 2021 году сообщалось, что Нурмагомедов мог подписать контракт с «Легионом» и продолжить карьеру в футболе.

«У нас закрыта заявка, поэтому такое невозможно. Сегодня наш представитель общался с Хабибом, но по другой теме. Хабиб поддерживает команду», — сказал Лахиялов.

Нурмагомедову 34 года, он завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Он также был включен в зал славы UFC.

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