Кипр не будет снабжать Украину оружием

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Власти Кипра не намерены передавать Украине свою военную технику и вооружения, поскольку республика сама нуждается в них для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в пятницу официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис, комментируя переговоры министров обороны Кипра и Украины.

«Для нас существует серьезный вопрос, который заключается в том, что Кипр не может оставаться без оружия. Мы не можем дать какое-либо оружие на какие-то иные цели, поскольку оборона является главным приоритетом для нашей страны», — сказал он в интервью Кипрской телерадиовещательной корпорации, добавив, что эту позицию правительство республики подчеркивало неоднократно.