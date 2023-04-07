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Пригожин: Я мало осведомлен о действиях ВС России в Бахмуте — не видел их там

prigojin4

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в районе железнодорожного вокзала в Бахмуте идут ожесточенные бои. Об этом сообщила пресс-служба бизнесмена в Telegram-канале.

В публикации говорится, что Пригожина попросили прокомментировать слова «советника врио главы» т.н. «Донецкой Народной Республики» Дениса Пушилина Яна Гагина, который заявил, что ВС РФ взяли под свой контроль железнодорожный вокзал в Бахмуте.

«Я мало осведомлен о действиях ВС РФ в Бахмуте — не видел их там. А брифинги Конашенкова просто нет времени смотреть. Что касается железнодорожного вокзала, действительно, подразделения ЧВК «Вагнер» ведут там ожесточенные бои» , — овеяли Пригожин.

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