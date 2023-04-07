Байден продлил действие антироссийских санкций

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Американский президент Джо Байден еще на один год пролонгировал режим ЧС в области национальной безопасности, что позволяет администрации Соединенных Штатов продолжать вводить рестрикции в отношении России. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я указал, что необходимо сохранить режим ЧС в стране <…> в отношении вредоносной зарубежной деятельности правительства РФ», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Россия подрывает усилия по проведения свободных демократических выборов в США и государствах-союзниках, предпринимает кибератаки, поощряет транснациональную коррупцию, разрушает безопасность в странах и регионах, важных для нацбезопасности Соединенных Штатов, а также несет угрозу для международной безопасности.