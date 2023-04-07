Россия отказала Украине в обмене пленных мусульман по случаю Рамадана

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Украина предложила россиянам обменять всех пленных мусульман в честь начала Рамадана — священного месяца для приверженцев Ислама. Москва отказалась от такой инициативы. Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказала советница руководителя Офиса президента Дарья Заривная.

«Мы вышли с предложением обменять мусульман «всех на всех» с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма», — отметила Заривная.

По ее словам, такая инициатива является одной из множества креативных решений Украины в вопросе обмена пленными.

«Нашу переговорную группу характеризует проактивная позиция. И постоянные поиски разных углов, под которыми мы заходим. Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно отыскивая новые способы вытащить больше наших», — добавила советница главы ОП.