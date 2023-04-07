Россия настаивает на прекращении огня между Израилем и Палестиной

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В Министерстве иностранных дел РФ от лица Москвы призвали Израиль и Палестину воздерживаться от конфронтационных шагов и вернуться к режиму прекращения огня. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Призываем вовлеченные в конфликт стороны воздерживаться от конфронтационных шагов, действовать в интересах недопущения дальнейшей эскалации, прекращения насилия и восстановления устойчивого режима прекращения огня», — следует из комментария министерства.

В публикации говорится, что эскалация насилия вызывает у Москвы глубокую озабоченность. В России подтверждают важность уважения прав верующих всех конфессий и соблюдения статус-кво Святых мест Иерусалима. В МИД отметили, что особая деликатность в этом вопросе требуется в этом году, когда на апрель приходятся священный мусульманский месяц Рамадан, католическая и православная Пасха, а также иудейский Песах.