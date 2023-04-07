Саудовская Аравия решила прекратить войну в Йемене

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Делегация Саудовской Аравии направится в Сану на следующей неделе для заключения соглашения с Йеменом, 7 апреля сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Ливанское агентство «Аль-Маядин» также сообщает, что Саудовская Аравия решила прекратить войну в Йемене.

По сообщению «Аль-Маядин», Саудовская Аравия проинформировала президентский совет Йемена о своем решении прекратить войну и окончательно закрыть йеменский вопрос.

Как отмечает агентство со ссылкой на информированные источники, Саудовская Аравия пригласила президента и членов президентского совета Йемена в Эр-Рияд и проинформировала их о своих последних решениях относительно кризиса в этой стране.