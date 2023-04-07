Тофиг Зульфугаров: Позиция Ирана абсурдна сама по себе

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Сотрудники, чья работа не соответствовала Венской конвенции, были отправлены в свою страну. Так заявил Minval.az политолог Тофиг Зульфугаров, комментируя отсылку из Азербайджана иранских дипломатов.

«Дело в том, что идеологическая концепция Ирана предполагает экспорт идей революции за рубеж, особенно в те страны, где проживают шииты. Исходя из этого, была достигнута негласная договоренность, что Иран не будет экспортировать свои идеи в Азербайджан, а мы не педалируем вопросы азербайджанцев в Иране», — сказал он.

По словам аналитика, долгое время все было нормально, но после войны 2020 года мы увидели, что Иран взял радикальный курс в отношениях с Азербайджаном.

«В этом контексте вопрос экспорта идей подразумевает создание радикальных ячеек и организаций в тех странах, где проживают шииты. То есть фактически мы видим желание Ирана создать широкую сеть агентов влияния, которые в любой момент смогут предпринять определенные действия. Что, собственно, и произошло. Мы видим, что на территории Азербайджана совершена террористическая атака в отношении депутата Фазиля Мустафы, что говорит о том, что эта сеть работает», — подчеркнул экс-министр иностранных дел Азербайджана.

Аналитик добавил, что иранцы со своими идеями очень отстают от времени, мы живем в век цифровых технологий.

«По всей стране установлено 200 тысяч камер и это только начало процесса. Это число будет увеличено в разы. Плюс ко всему азербайджанские специализированные ведомства прекрасно осведомлены о работе разных ячеек-группировок. Поэтому действия какого-то подполья не имеют перспектив. Против этой сети начали работать правоохранительные органы, аресты продолжаются», — сказал эксперт.

По словам Зульфугарова, в связи с указанными арестами, а также и в связи со сложившимися отношениями руководство Азербайджана решило выслать из страны четырех представителей дипломатического ведомства, чья работа не соответствовала Венской конвенции о политических сношениях.

«Поэтому я думаю, что тут реакция была адекватная. Тем более, что из-за теракта в посольстве в Тегеране дипломатический состав Азербайджана был эвакуирован из Ирана, поэтому количество иранских дипломатов в нашей стране уменьшится», — сказал он.

Аналитик также обратил внимание на резолюцию парламента Ирана, осуждающего открытие посольства Азербайджана в Израиле, причем обвиняя нас в предательстве интересов палестинского народа.

«Мы же знаем, как все строится. Когда глава МИД Азербайджана посетил Израиль, он посетил и Палестинскую национальную автономию, открыл там представительство. То есть палестинцы удовлетворены, а иранский парламент — почему-то нет. Позиция Ирана абсурдна сама по себе. Поэтому хотелось бы констатировать, что иранское руководство продолжает свою тактику — повышение напряженности между двумя странами», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев