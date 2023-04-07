Ильхам Алиев — о своих визитах в страны Центральной Азии

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Важная часть наших двусторонних отношений связана с транспортом. И здесь все дела идут успешно, по плану. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

«Грузия и Азербайджан успешно работают в реализации Среднего коридора. Конечно же, на очередных этапах будут предприняты дополнительные шаги, направленные также на увеличение объема грузоперевозок», — подчеркнул глава государства.

Отметив, что в прошлом и этом году он неоднократно совершал и будет еще совершать визиты в страны Центральной Азии, Алиев сказал: «Имеются прекрасные возможности для транспортировки новых грузов по Среднему коридору. Здесь должны найти свои решения все административные вопросы, с единой позиции должна быть решена и тарифная политика и в то же время необходимо предпринять совместные усилия для привлечения грузов и их транспортировки. Естественно, сегодня и этот вопрос широко обсуждался и будет обсуждаться».

По словам президента, грузинско-азербайджанские связи охватывают многие сферы – оборонную промышленность, образование, культуру, туризм, технологии, сельское хозяйство.

«Конечно же, предпринимаются необходимые шаги для увеличения торгового оборота. Уверен, что сегодняшний визит господина премьер-министра придаст новый импульс нашим отношениям», — подчеркнул глава государства.