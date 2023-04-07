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Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан – страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы

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Грузия и Азербайджан – это страны, играющие важную роль для энергетической безопасности Европы.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили один на один.

Подчеркнув, что эта роль постепенно растет , глава государства отметил:

«Конечно, дружеские отношения между нами и сотрудничество в этой сфере являются большим вкладом и в энергетическую безопасность Европы. Экспорт природного газа из Азербайджана в направлении Европы с каждым годом растет. В целом, в этом году Азербайджан экспортирует на мировые рынки 24,5 миллиарда кубометров газа, и эта цифра год от года растет».

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному в прошлом году с Европейским Союзом, мы до 2027 года должны обеспечить транспортировку только на европейское пространство 20 миллиардов кубометров газа, и уверен, что мы достигнем этой цифры, сказал Ильхам Алиев.

«Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, конечно же, вопрос энергетической безопасности для всех стран выходит на передний план.

Азербайджанская компания SOCAR многие годы успешно функционирует в Грузии. По предоставленной мне вчера информации, SOCAR проложил в Грузии газовые линии протяженностью 11 тысяч километров и таким образом обеспечивает природным газом более 830 тысяч абонентов», — отметил глава государства.

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