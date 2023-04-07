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В Киеве произошел скандал c гумпомощью Азербайджана (фото)

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На складах в Киеве обнаружена гуманитарная помощь для военных, доставленная из Азербайджана и других стран, которая лежит там уже длительное время.

Правоохранители разблокировали доступ к гуманитарной помощи, длительное время в большом количестве хранившейся в складских помещениях на территории Соломенского района столицы.

В ходе обысков обнаружены десятки тонн гумпомощи от разных стран – Азербайджана, Польши, Великобритании и других.

Начата процедура распределения и использования этой гумпомощи по ее целевому назначению. В сотрудничестве с Министерством социальной политики начата процедура распределения и использования этой гуманитарной помощи по ее целевому назначению. В частности, через благотворительную организацию, которая получила доступ к грузам, Государственной специальной службе транспорта Министерства обороны Украины переданы бронежилеты, медицинские носилки, пожарные рукава, а также продукты.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к блокированию доступа к грузам, в результате чего произошла порча некоторых продуктов помощи.

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