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Захид Орудж: Иран намеревался свергнуть Пашиняна

zahid oruc

Иран был одним из тех, кто намеревался свергнуть премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Захид Орудж во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании.

По его словам, заявление иранского парламента против нашей страны означает подключение всей государственной власти к религиозному и военному давлению руководства за последние 3 года. Ирано-азербайджанские отношения, если исключить 1991-93 гг., скатились до самого низкого уровня, добавил он.

«Парламент Ирана обращается к Организации исламского сотрудничества, чтобы создать препятствия для отношений нашей страны с Израилем. Во-первых, проигравший Азербайджан был бы безопасен для Ирана, проигравший Азербайджан был более выгодным для них. Во-вторых, Армения дала согласие на открытие Зангезурского коридора, но отказалась после давления двух стран. Иран был одним из тех, кто намеревался свергнуть Пашиняна, который сказал: «Какая бы судьба меня ни ждала, я подпишу мирный договор». Поэтому Иран предъявил Пашиняну ультиматум», — подчеркнул парламентарий.

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