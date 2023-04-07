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No comment: Французская «демократия» разбилась об асфальт (видео)

aksii

В сети распространилось видео зверств, которые творит французская полиция, разгоняя участников многотысячной акции протеста против пенсионной реформы. Так, на кадрах видно, как мужчина-полицейский со всей силы швыряет об землю женщину. В итоге женщина, получившая травму головы, не смогла подняться.

Вот так хваленная французская «демократия» защищает права и свободы граждан.

Правительство Франции 16 марта приняло решение провести пенсионную реформу, предусматривающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет, в обход голосования в Национальном собрании, используя конституционную статью 49.3. Оппозиционные фракции нижней палаты парламента выдвинули 20 марта два вотума недоверия правительству. Оба раза им не удалось набрать нужного количества голосов.

Таким образом, реформа была принята. После этого начались массовые протесты французов, как правило, сопровождавшиеся беспорядками.

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