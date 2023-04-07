Лавров и Чавушоглу проводят переговоры в Анкаре

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в президентском дворце в Анкаре, передает ТАСС.

Ожидается, что в контактах с турецкой стороной Лавров подробно обсудит вопросы энергетики, ситуацию вокруг Украины, реализацию зерновой сделки, а также задачи по нормализации обстановки в Карабахе и в диалоге Анкары и Дамаска.

Как анонсировали накануне в российском дипведомстве, Лавров и Чавушоглу в преддверии очередного туристического сезона не оставят без внимания и «вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции».