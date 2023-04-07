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Президент Бразилии предложил Зеленскому уступить Крым для прекращения войны

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Президент Бразилии Лула да Сильва предложил Украине уступить Крым России для прекращения войны.

Лулу допустил, что президент Зеленский «не может хотеть всего», но и Путин «не может захватить территорию Украины». Поэтому, «возможно, мы обсудим Крым».

Да Сильва выразил уверенность в успехе этого проекта и собирается представить его своему китайскому коллеге в Пекине на следующей неделе.

Как напоминает газета Le Figaro, Украина отказывается вести переговоры с Москвой без предварительного вывода российских войск со всей своей территории, включая и Крым.

Однако, глава бразильского государства надеется по возвращении из Китая на создание группы стран, которая сможет помочь решить украинский конфликт.

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