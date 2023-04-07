СМИ: Власти Армении не приняли решение по ратификации Римского статута МУС

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Власти Армении пока не приняли окончательного решения в вопросе ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет армянская газета «Жоховурд».

«По нашей информации, на данный момент власти еще не приняли окончательного решения относительно конвенции, по крайней мере, исполнительная власть еще не направила статут в законодательный орган», — говорится в статье.

Отмечается, что по закону у властей есть три месяца на ратификацию с того момента, когда Конституционный суд Армении признал обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, соответствующими конституции страны.

Издание отмечает, что «страсти между оппозицией и правительственными депутатами по поводу Римского статута не утихают».