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Британская разведка: Российские войска продвинулись в Бахмуте

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В последние дни российские войска получили новый импульс в битве за Бахмут, поле того, как конца марта их продвижение сильно застопорилось. Наемники «Вагнера» и десантники, похоже, наладили сотрудничество.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

«Россия добилась дальнейших успехов и теперь, весьма вероятно, продвинулась в центр города и захватила западный берег реки Бахмутка», — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, ключевой маршрут снабжения Украины №0506 к западу от города, находится под серьезной угрозой. Российские регулярные силы, включая воздушно-десантные войска, вероятно, укрепили этот район, и Россия снова более эффективно использует артиллерию в этом секторе.

«Существует реальная вероятность того, что на местах «Вагнер» и командиры Минобороны России приостановили свою непрекращающуюся вражду и улучшили сотрудничество», — отмечают в Минобороны Британии.

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