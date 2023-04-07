Байрамов: Армения препятствовала отправке на территорию Карабаха миссии UNESCO

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Азербайджан всегда поддерживал миссию UNESCO. Национальная комиссия Азербайджана по делам UNESCO совместно работала во всех исследованиях.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в видеообращении в рамках проходящего сегодня в Университете ADA 9-ого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

«Азербайджан занимает очень важное место в мире с точки зрения межкультурного единства и постоянно сотрудничает с UNESCO в сферах образования, культуры и др.

После 44-дневной войны наша армия освободила исторические азербайджанские земли от оккупации. В ходе агрессии армян против Азербайджана уничтожалось историко-культурное и религиозное наследие, присваивалась и изменялась его историческая сущность. Армения, как и в Карабахе, и Восточном Зангезуре, разрушила исторические памятники на территории нынешней Армении.

В последние 30 лет именно Армения препятствовала отправке на территорию Карабаха миссии UNESCO по расследованию фактов».