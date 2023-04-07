ISW: Россия формирует из резервистов спецподразделения «Шторм Z»

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Россия формирует из резервистов спецподразделения «Шторм Z» для ведения городских боев. Их создают вне структуры обычных армейских подразделений и затем «комбинируют» с уже существующими полками и бригадами.

Речь идет о новых отрядах, которые планируют задействовать в составе 8-й общевойсковой армии (Южный военный округ), 1-го армейского корпуса (формирований «ДНР»). Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете ведомство ссылается на захваченный документ армии РФ, который обнародовал украинский офицер запаса 6 апреля. В нем подробно описывается набор личного состава таких отрядов и их основная деятельность.

Так, каждая рота состоит из 100 человек личного состава, разбитых на четыре штурмовых отряда (по 10 человек), четыре отряда огневой поддержки (по 10 человек), командное подразделение роты из 2 человек, саперную группу из 5 человек, разведку из 8 человек, группу медицинской эвакуации из трех человек и экипажем БПЛА из 2 человек.

В ISW подчеркивают, что созданием таких спецподразделений вне армейского корпуса Минобороны РФ фактически разрушает военную структуру собственной армии.

«Роты «Шторм Z» предназначены для ведения боевых действий в городах или в сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи», — говорится в отчете.

Также украинский офицер запаса отметил, что на тренировку этих спецотрядов отведено не более 10-15 дней, перед тем как их бросят на передовую.

Вероятно, роты «Шторм Z» развернут вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк для поддержки безуспешных наступательных действий Южного военного округа (ПВО). Создание этих подразделений предусматривается и в отдельных бригадах 1-го армейского корпуса (сил «ДНР»), а также в составе 150-й мотострелковой дивизии (в составе 8-й общевойсковой армии).

«Российское военное командование, вероятно, стремится создать роты «Шторм Z» и присоединить их к уже действующим элементам, чтобы усилить незначительные тактические успехи и поощрить дальнейшие наступательные операции и достижения», — говорится в отчете.