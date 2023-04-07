Израиль нанес удары по сектору Газа и по Ливану

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Армия Израиля за ночь атаковала 3 инфраструктурных объекта палестинского движения ХАМАС на юге Ливана и более 10 военных целей этой радикальной организации в секторе Газа, по территории еврейского государства из палестинского анклава было выпущено с полуночи более 40 ракет.

Об этом сообщает в пятницу государственное израильское радио Kan со ссылкой на представителя армейской пресс-службы.

По данным радиостанции, израильские военные для ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа использовали порядка 50 тонн боеприпасов.

Армейский представитель указал Kan, что всего за ночь по Израилю из Газы было выпущено 44 ракеты, 8 из которых были перехвачены системой ПВО, 9 не перелетели границу сектора, 12 полетели в сторону моря, 14 упали в незаселенной местности, а 1 разорвалась в районе города Сдерот.

Утром в пятницу израильские военные дали указание жителям граничащих с Газой населенных пунктов находиться вблизи бомбоубежищ до дальнейших распоряжений, радио Kan отмечает, что движение самолетов в Израиле переведено на северные маршруты из-за эскалации на юге.