«По мере разоблачения созданной Ираном в Азербайджане террористической сети, эта страна становится еще более агрессивной по отношению к Азербайджану».

Об этом говорится в заявлении зампредседателя комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмета Бабаоглу, слова которого приводит АПА.

Он отметил, что в результате спецопераций, проведенных нашими специальными государственными структурами, стало ясно, что 4 сотрудника посольства Ирана в той или иной форме занимались подпольной деятельностью против нашей национальной безопасности.

«Министерством иностранных дел Азербайджана эти сотрудники были объявлены персонами нон-грата и вынуждены покинуть страну. Это свидетельствует о том, что Иран, игнорируя требования международного права и Венецианской Конвенции о дипломатической деятельности, склонил своих дипломатов к преступлению против соседней страны. Все это свидетельствует не о силе Ирана, а о его беспомощности. Дело в том, что террористические действия Ирана в отношении Азербайджана, имеющего большой авторитет в исламском мире, выступающего в роли моста между исламской культурой и западной цивилизацией, добившегося диалога двух цивилизаций, пригласив на заседание внешнеполитических ведомств стран-членов Организации исламского сотрудничества дипломатов из стран-членов ЕС, дискредитируют эту страну во всех мусульманских странах», — отметил он.