Международная федерация спортивной стрельбы опубликовала апрельский мировой рейтинг.

Лидер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе Руслан Лунев в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров идет на третьем месте в табели о рангах. Именно благодаря успешного выступлению в этом виде Лунев завоевал олимпийскую лицензию на чемпионате Европы, где выиграл серебро, а также стал вторым на Кубке мира в Индии, сообщает «Азериспорт».

А стрельбе из крупнокалиберного пистолета на 25 метров он обосновался в рейтинге на 15-й строчке.