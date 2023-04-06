Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Джеймсом Остином. Данную информацию приводит Министерство национальной обороны Турции.

Стороны обсудили вопросы НАТО, а также двусторонней и региональной обороны и безопасности.

«В ходе переговоров была выражена важность продления Черноморского зернового соглашения, вопросы членства Финляндии в НАТО, значение положительного результата проекта модернизации и поставок F-16 в Турцию», — информирует турецкое ведомство.