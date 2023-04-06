Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг вечером прибыл с визитом в Анкару по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу.

Ожидается, что в контактах с турецкой стороной Лавров подробно обсудит вопросы энергетики, ситуацию вокруг Украины, реализацию зерновой сделки, а также задачи по нормализации обстановки в Карабахе и в диалоге Анкары и Дамаска.

Как анонсировали накануне в МИД РФ, Лавров и Чавушоглу в преддверии очередного туристического сезона не оставят без внимания вопросы обеспечения комплексной безопасности россиян в Турции.