«Сегодня бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) снова посетили Брянскую область! Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об «успешном отражении атаки украинских ДРГ», мы снова ловим его на лжи!», — сообщается в телеграм-канале «Русского добровольческого корпуса».

В описании к видео говорится, что бойцы РДК пообщались с местными жителями и вручили им листовки, помимо «выполнения боевых задач».

Сегодня губернатор региона Александр Богомаз заявил о пресеченной ФСБ попытке проникновения «украинской ДРГ» численностью 20 человек на территорию области в районе приграничного села Случовск Погарского района. По его словам, группе было «нанесено огневое поражение».

