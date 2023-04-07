«Позиция Китая в отношении агрессивной войны России против Украины очень важна для Европейского Союза».

Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявлении для прессы после трехсторонней встречи в Пекине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Она заявила, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай также несет ответственность. «Мы надеемся, что Китай поддержит достижение справедливого мира, который включает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины».

Она добавила, что ЕС приветствует выдвинутый Китаем в мирном предложении принцип запрета на применение ядерного оружия.

«В этой войне нельзя помогать России, поэтому мы призываем Китай не оказывать России военную помощь прямо или косвенно. Если это произойдет, это окажет серьезное влияние на наши отношения».