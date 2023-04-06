США в рамках нового пакета воной помощи Украине отправят Украине экспериментальное оружие для борьбы с дронами. Об этом сообщает издание Defence One со ссылкой на представителей компании SAIC.

Речь идет о 10-ти мобильных ракетных комплексах анти-БПЛА с лазерным наведением. Стоимость каждого из них не превышает 30 тысяч долларов.

Как сообщается, комплекс также включает пулеметную установку M240 и систему электронной борьбы, которая может взять под контроль дрон, включая любую систему DJI, которая не работает с расширенным шифрованием.

По данным компании, во время испытаний система обнаружила беспилотник на расстоянии чуть менее 10 километров, и поразила его на расстоянии почти 5 километров.