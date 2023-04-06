В музее военной истории Азербайджана состоялось мероприятие под названием «Апрельские бои – начало пути к Победе», посвященное седьмой годовщине апрельских боев 2016 года, сообщает в министерство обороны Азербайджана.
В музее военной истории Азербайджана состоялось мероприятие под названием «Апрельские бои – начало пути к Победе», посвященное седьмой годовщине апрельских боев 2016 года, сообщает в министерство обороны Азербайджана.
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