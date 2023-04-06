18:31 По меньшей мере 34 ракеты были выпущены в четверг по Израилю с ливанской территории, 25 из них были перехвачены системой ПВО, 5 упали на израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«После сообщений о сиренах, прозвучавших в районе Западной Галилеи (на севере Израиля у границы с Ливаном), первоначальное расследование выявило 34 ракеты, выпущенные с ливанской территории по территории Израиля. 25 ракет были перехвачены системой ПВО Армии обороны Израиля. Пять ракет упали на территории Израиля. Что касается четырех дополнительных пусков, информация о местонахождении ракет уточняется», — говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что «данные не окончательные».

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16:49 С территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города северной и западной Галилеи на севере Израиля, сообщают израильские СМИ.

По данным радиостанции КАН, один человек был ранен осколками упавшей ракеты, а другой пострадал, пытаясь попасть в бомбоубежище. Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в бомбоубежища.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал оперативное совещание с участием руководителей силовых структур страны, сообщила канцелярия главы правительства. Совещание созвано после того, как северные районы страны подверглись ракетному обстрелу со стороны территории Ливана.



