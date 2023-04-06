6 апреля 2023 года посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.
Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.
В ходе встречи посолу Ирана было выражено резкое недовольство провокационной активностью его страны в отношении Азербайджана.
До сведения посла Ирана доведено, что 4 сотрудника посольства Ирана были объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата (нежелательным лицом) за деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и эти лица должны покинуть территорию Азербайджана в течение 48 часов.
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