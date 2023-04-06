6 апреля 2023 года посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел.

В ходе встречи посолу Ирана было выражено резкое недовольство провокационной активностью его страны в отношении Азербайджана.