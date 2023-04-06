Китай готов вместе с Францией содействовать политическому урегулированию украинского конфликта.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине, сообщает Центральное телевидение Китая.

«Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности (в украинском вопросе), а также к тому, чтобы избегать действий, которые усугубят кризис или выведут его из-под контроля», — отметил председатель КНР.