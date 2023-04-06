Трудно переоценить влияние социальных сетей на жизнь современного человека. Среди пользователей глобального мирового пространства соцсети завоевали широкую аудиторию, которая охватила, можно сказать, весь земной шар. Соцсети превратились в идеальную платформу для самовыражения (творческого и прочего) и торжества свободы слова. И сегодня не столько журналисты задают тон и настроение в стране, сколько пользователи соцсетей, отличающиеся не меньшей оперативностью, а даже наоборот. Именно из социальных сетей журналисты часто черпают информацию. Телефон-соцсеть-СМИ – вот принцип работы связки журналист-гражданин.

На самом деле, это не должно удивлять, так как тандем представителя СМИ с гражданским электоратом должен быть максимально открытым и тесным. Случись что – соцсети несут массу интересной информации с мест событий: вырубили деревья, произошла авария, директор школы взял взятку, зафиксирован притон наркоманов, в автобусе поймали педофила. И сегодня не только журналисты ссылаются на источники в социальных сетях, но и правоохранительные органы активно работают с этой платформой. Нередко в официальных сводках можно прочесть фразу «В социальной сети распространилась информация о… Полиция начала расследование».

Кроме того, именно социальные сети создают героев, и зачатую это простые люди, как скажем, водитель вишневой «семерки», спешивший передать помощь турецким братьям, пострадавшим от землетрясения, загрузив свой старенький автомобиль доверху одеялами и матрасами. В одночасье вынужденный переселенец из Лачинского района Сарвар Баширли превратился в знаменитость и героя дня. А все благодаря фотографии неизвестного «художника», растиражированной в соцсетях.

Фото стало «вирусным» настолько, что владелец машины был замечен «сверху», приглашен и награжден. А сколько людей получили реальную помощь от простых граждан, не дождавшись ее от госструктур? Сколько полезных советов, модных штучек и прочих полезностей мы видим ежедневно, пользуемся ими и получаем удовольствие от инноваций.

Между тем правозащитник, адвокат Сахиб Мамедов в беседе с Minval.az заявил, что хоть социальные сети и являются своего рода феноменом, тем не менее отдельные государства последние годы начали предпринимать усилия для их регулировки.

По словам С.Мамедова, существует два способа регулирования: репрессивный, как в некоторых странах, а именно привлечение к уголовной ответственности, серьезные штрафные санкции, закрытие соцсетей и так далее; регуляционный, с учетом применения особых механизмов, не допускающий использования соцсетей против государственных и общественных интересов.

«Например, отдельные государства Евросоюза, а также США и Россия, у которых есть законы, позволяющие вести учет и отслеживать рейтинги «фейк-ньюс» — опаснейшего феномена, распространяющегося по всему миру со скоростью света. Причем оперативно пресекать его не получается. Тем более, когда на законодательном уровне таких механизмов нет», — сказал правозащитник.

Касаясь вопроса контроля над соцсетями в Азербайджане, С.Мамедов подчеркнул, что в нашей стране не разработано ни одного законодательного акта, при помощи которого этот процесс мог бы быть запущен. Правда, некоторые попытки есть, но регулирующих официальных норм нет никаких, кроме разве что некоторых изменений, закрепленных в гражданском и уголовном кодексах (оскорбление в социальных сетях). Но опять же, это никак не помогает в борьбе с любителями троллинга и мата в сетях, так как зачастую те действуют под фейковыми профилями и адресами, и чаще всего находятся за пределами государства. А никаких регулирующих транснациональных норм не существует.

«Я хочу особо подчеркнуть, что соцсети – это не просто феномен, а грозная сила, при помощи которой можно победить то или иное государство, даже не вводя на его территорию войска. И на практике это давно уже применяется. Не хотелось бы обойти положительную сторону феномена, состоящую в оперативном обмене информацией, выражении своего мнения, свободе слова. Лет 25 назад люди получали информацию из печатных СМИ и нескольких ТВ-каналов, и потому у 99% населения не было возможности выразить свое мнение относительно статей или же передач, ну, разве что на кухне или во дворе с соседями обсуждали. Журналисты казались недосягаемыми небожителями. Существовал только принцип обратной связи «читатель-редакция», письма даже могли опубликовать, но цензура тщательно отбирала их. Сегодня же каждый человек является не только читателем, но и создателем информации, я уже не говорю про свободу слова в комментариях под статьями в любом электронном СМИ. Теперь каждый — сам себе журналист, сам себе фоторепортер, политический эксперт, вирусолог и так далее. Но тут возникает вопрос: насколько достоверна и полезна эта информация для общества, насколько она соответствует закону, насколько наносит ущерб отдельным лицам или в целом социуму? Да, можно перечислить десятки положительных сторон, но, тем не менее такая свобода слова наносит огромный вред», — сказал юрист.

Достаточно вспомнить многочисленные факты буллинга, травли в сети, распространение ложной информации от имени государственных деятелей, депутатов, которые словно снежный ком обрастали «подробностями». Страсти накалялись, а в результате оказывалось, что чиновник или депутат не произносил этих фраз. А народ стебётся, тем не менее.

«И потому я все же склонен считать, что в соцсетях больше негатива, нежели позитива. Разлагающий сознание ТiкТoк умело манипулирует массами, в корне и стремительно меняет нравственные ценности, приводит к разногласиям в обществе. Одни становятся сугубо религиозными, а другие раскрепощаются настолько, что уже не чувствуют разницы между свободой самовыражения и пороком. Конечно же, можно взять и запретить, если появится такое юридически обоснованное право. Но опять же, отмечу, что запрет всегда должен быть исключительно последним шагом, сделанным после всех предпринятых ранее, не принесших положительных результатов. Закрыть соцсеть можно в качестве временной меры, если вдруг в стране возникла какая-то внештатная ситуация. Пойти на этот вынужденный шаг позволяет и законодательство Азербайджана, и Конституция. Но в целом я считаю, что можно найти оптимальные варианты на национальном уровне, на транснациональном уровне пока что нет никаких попыток что-либо предпринимать. Так или иначе, создать вокруг государства железный забор все равно уже не получится», — сказал адвокат.

В свою очередь заведующий кафедрой БГУ, публицист, профессор Гулу Магеррамли в беседе с «Минвал» сказал, что соцсеть – это безграничное пространство виртуального поведения человека.

«Наше поведение в реальном мире продолжается в виртуальном как психологически, так и в социальном аспекте. Естественно, у соцсетей есть положительные и отрицательные стороны, несущие угрозу обществу — это оружие. К примеру, атом использует и как источник энергии, и как бомбу для Хиросимы. К соцсетям нужно относиться также. У соцсетей большая сила, организованность, это платформа обмена мнениями между людьми, она может создавать социальную гармонию, может консолидировать общество в некоторых вопросах: в организации помощи и прочего. И все это мы видим. Но есть другие негативные моменты и это в первую очередь влияние на психологию несформировавшихся личностей. С этой точки зрения я считаю, что для осмысленного подхода к процессам, происходящим в мире СМИ и на социальной платформе, обязательно необходимо медиаобразование. Мы должны знать, как должны участвовать в соцсетях, писать информацию, переваривать ее, должны уметь различать правду и определять, где во всем этом манипуляция. Для этого необходимо медиаобразование. Оно нужно как для общества, так и для СМИ», — отметил Г.Магеррамли.

По его словам, для развитых стран соцсети не являются чем-то, представляющим угрозу, потому что СМИ достаточно профессионально освещают существующие проблемы.

«Но причина возникновения таких проблем в Азербайджане состоит в отсталости отечественной журналистики, в том, что многие проблемы общества остаются за кадром и не освещаются. Если решить этот вопрос, то отрицательное воздействие соцсетей можно уменьшить. Посмотрите, в Турции с 7-8 класса, в Европе со старших классов преподают медиаобразование. Я считаю, что и у нас в этом направлении должны быть сделаны шаги. В профессиональной журналистике при выборе материалов для сайта, телеканала, газеты нужно ответить на вопрос: насколько они важны для общества, есть ли польза от этих материалов. Есть определенные требования и можем ли мы им следовать?», — отметил публицист.

Напомним, что ранее парламентарии неоднократно предлагали взят под контроль соцсети. В связи с этим Магеррамли сказал: «Соцсети как ртуть, их сложно поймать и удержать в руках, но есть страны, где приняты ограничительные меры: Китай, Иран, Россия. Посмотрите, ТiкТoк появился в Азербайджане и пользуется широкой популярностью, а фактически это платформа аморальности. Китай у себя ограничил пользование TikTok, но именно оттуда финансируется распространение на весь мир разрушающей ценности социальной сети это парадокс информационной войны».

Яна Мадатова

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Развитие плюрализма, свободы слова, выражения и информации».