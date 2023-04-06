Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин встретился с официальным представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном.

«Действительно, такая встреча имела место», — сказал Песков в общении с журналистами, комментируя сообщения о том, что Калын лично встречался с президентом РФ в Москве и обсудил с ним сотрудничество по АЭС «Аккую».

Песков рассказал, что на встрече «обсуждалась тема реализации крупных проектов, которые на повестке дня между странами, включая и «Аккую».

«Говорили о том, как нужно отметить и провести церемонию загрузки [топлива]. Как мы говорили ранее, Россия должным образом будет участвовать в церемонии», — уточнил представитель Кремля.