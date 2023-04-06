В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, с экипажами механизированных подразделений проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.

Как сообщает Минобороны, экипажи успешно выполнили поставленные задачи по управлению боевыми машинами в труднопроходимой местности, уничтожению целей условного противника из штатного оружия с места и в движении.

В ходе занятий основное внимание было уделено повышению знаний, умений военнослужащих и совершенствованию их боевых навыков.