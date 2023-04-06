Сотрудниками Министерства внутренних дел, Службы государственной безопасности и Генеральной прокуратуры Азербайджана были проведены совместные специальные комплексные оперативные мероприятия с целью пресечения преступных действий, совершенных группой лиц в целях дестабилизации обстановки в стране путем вербовки иранскими спецслужбами лиц в обмен на материальную заинтересованность и религиозной пропаганды.

Об этом говорится в совместном сообщении СГБ, МВД и Генпрокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что проживающие в Иране Руфулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов, сотрудничающие со спецслужбами этой страны, в обмен на деньги дали задание жителю Тертерского района Арифу Джумшудову создать «отряд сопротивления» с целью создания управляемого шариатскими законами государства «Кериме», захвата власти путем вооруженных беспорядков стране и насильственного изменения конституционного строя Азербайджана.

Ариф Джумшудов на основании заданий привлек к этой деятельности своих знакомых, пропагандирующих религиозный радикализм — Тарзана Гарашова, Санана Мамедова, Хагани Мамедова и Игбала Ахундова. Он передавал указания Руфуллы Ахундзаде и Бахтияра Байрамова этим лицам во время тайных собраний в своем доме.

Члены группировки, привлекая дополнительных лиц, информировали об этом Руфуллу Ахундзаде.

Кроме того, Р.Ахундзаде привлек к «сотрудничеству» жителя Баку Анара Исаева, также дав задание создать «отряд сопротивления» с целью создания государства «Кериме» .

Руфулла Ахундзаде познакомил Анара Исаева с Арифом Джумшудовым для совместной деятельности, пообещав большие деньги, оружие и всю необходимую поддержку.

Задержанные, выдавая себя за «верующих», в социальных сетях и на церемониях, где собирались люди, вели пропаганду в пользу Ирана и религиозного радикализма, выполняли задания, полученные из-за рубежа, с целью подрыва сложившихся в Азербайджане традиций толерантности. Члены группировки также организовывали продажу наркотических средств, отправляемых из Ирана, и направляли полученные средства на пропаганду религиозного радикализма и финансирование другой подрывной деятельности в Азербайджане.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.