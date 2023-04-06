Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его предвыборный альянс и сам он значительно опережают всех конкурентов, несмотря на данные многочисленных опросов общественного мнения.

«Мы знаем, как часто делаются опросы, какие кампании идут в соцсетях, какие там ходят цифры. Но заметьте, несмотря на то что в ходе предыдущих выборов опросы сулили победу оппозиции, выигрывали мы. Согласно данным, которые есть у нас, мы далеко впереди всех и на президентских, и на парламентских выборах», — сказал Эрдоган в среду в интервью турецким телеканалам.

Турецкий лидер также сообщил, что его «Республиканский альянс» продолжает готовить для подачи в Центризбирком партийные списки кандидатов в депутаты на предстоящих выборах. Он указал, что в них будет много новых лиц, в том числе представители сферы культуры и искусства.

«Мы получили более 6 тыс. заявок. У нас будут и неожиданные имена в списках. Есть писатели, художники, представители интеллигенции», — сказал он. Кроме того, ведется работа и по новому составу кабинета министров. При этом количество министерств, по словам Эрдогана, увеличивать не предполагается.