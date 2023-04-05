Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл данные о месте, где будет возведена новая московская мечеть.

Сергей Собянин проинформировал о том, что для строительства мечети у Святого озера в Косино-Ухтомском районе выбрано конкретное место. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале чиновника.

«Ко мне поступили предложения от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиля Гайнутдина. В обоих обращениях выражается просьба подобрать новое место для строительства.

По этому поводу хочу сказать следующее.

Во-первых, само предложение о строительстве рассматривалось только в предварительном порядке на Градостроительно-земельной комиссии. Ни решения Правительства Москвы, ни распоряжений профильных органов исполнительной власти по данному вопросу не было.

Во-вторых, распространяющиеся слухи о том, что площадь мечети будет 40 тыс. кв. м, неверны. Речь идет о весьма скромном объекте в 2,5 тыс. кв. м.

И в-третьих, с учетом указанных обращений место расположения будущей мечети будет изменено. Под ее строительство будет выделен земельный участок недалеко от метро «Косино», между будущим диаметром МЦД-3, Московским скоростным диаметром и МКАДом. В шаговой доступности от станций метро и МЦД.

С одной стороны, мечеть не будет мешать жителям близлежащих домов. С другой – будет находиться в хорошей транспортной доступности.

Участок вокруг мечети будет благоустроен и доступен для прогулок точно так же, как мы делаем и по православным храмам.

Москва – город многонациональный и многоконфессиональный. Мы всегда жили и будем жить в мире и согласии», — говорится в публикации градоначальника.