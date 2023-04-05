Полиция и спецназ окружили небоскреб Trump Tower в Чикаго, в здании находится женщина с оружием в руках, сообщает Chicago Sun Times. Полиция Чикаго подтвердила, что из здания поступил вызов в экстренные службы поддержки, пишет NBC Chicago.

Часть улиц вокруг здания перекрыта. Chicago Sun Times утверждает, что речь идет об инциденте на бытовой почве.

Trump Tower в Чикаго — это небоскреб, принадлежащий холдингу The Trump Organization экс-президента США Дональда Трампа. Это одно из самых высоких зданий в США (423 м), в нем расположены отель, жилые помещения и офисы компаний.

