Россия и США находятся в горячей фазе войны, так как Вашингтон поставляет вооружения Киеву. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии телеканалу «Россия-1».

«Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего», — указал министр.

По его словам, отношения РФ и США нужно поддерживать. «Отношения, я считаю, нужно поддерживать, по крайне мере, мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум, и все-таки диалог какой-то возобновится», — сказал он.

