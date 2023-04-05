Мы подробно обсудили торгово-экономическое взаимодействие. Согласились, что объём товарооборота между нашими странами не отвечает потенциалу, который имеется у сторон. В этой связи договорились принять неотложные меры по его увеличению.

Об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе, сообщает «Азертадж».

«В рамках переговоров мы отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта и в топливно-энергетическом комплексе», — добавил президент Таджикистана.