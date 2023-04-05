Около 50 курсантов из Таджикистана сегодня обучаются в учебных заведениях Министерства обороны и Государственной погранслужбы Азербайджана.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Мы приняли решение способствовать увеличению числа таджикских студентов. Также, конечно, уверен, что азербайджанские студенты с большой радостью и желанием могут получать образование здесь, в Таджикистане», — цитирует «Азертадж» главу государства.