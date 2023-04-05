22:03 Обнародовано видео допроса пилота украинского самолёта, долетевшего до Брянской области России.



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20:33 В Брянской области 5 апреля зафиксировано нарушение государственной границы — из Украины в воздушное пространство России влетел легкомоторный самолёт. Об этом «Брянской губернии» сообщили в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

Самолёт по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населённого пункта Бутовск Брянской области. Пилот упавшего самолёта попытался скрыться, однако сбежать на украинскую территорию не удалось — гражданина Украины задержали.

В отношении иностранца проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

