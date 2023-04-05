Гейдар Алиев в самое судьбоносное для страны время стал поистине национальным лидером своего славного народа и вывел страну на путь стабильности и развития.

Об этом сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Душанбе.

Президент Таджикистана подчеркнул, что всегда с теплотой вспоминает общение с великим государственным деятелем братского Азербайджана, сообщает «Азертадж».

«Визит уважаемого Ильхама Гейдаровича является логическим продолжением не только этих связей, но и многовековых уз взаимного общения наших народов, у истоков которых стоял почитаемый в каждом таджикском доме несравненный Низами Гянджеви. Поэтому наши переговоры, как всегда, носили созидательный характер, нацеленный на продвижение и углубление двустороннего взаимодействия», — отметил Эмомали Рахмон.