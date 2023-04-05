Сегодня Таджикистан и Азербайджан – это два стабильных государства. Сегодня, когда мы видим очаги нестабильности и в нашем регионе, и, в целом, в мире, думаю, каждый понимает, что стабильность — это основа развития, основа безопасности. Без стабильности не будет ни инвестиций, ни прогресса и спокойствия людей.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в Душанбе в заявлении для прессы после переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Его слова приводит «Азертадж».

Глава государства отметил: «Пример наших стран, которые проводят политику, основанную на национальных интересах наших народов, говорит о том, что при мудром руководстве можно достичь больших результатов, даже находясь на самой низшей точке развития».