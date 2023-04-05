Сроки возможного размещения миротворцев ОДКБ в Армении зависят от армянской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия удовлетворена сохраняющейся заинтересованностью Армении принять миротворцев ОДКБ. Москва убеждена, что этот шаг будет способствовать стабилизации ситуации в регионе. И Россия, и другие союзники к нему готовы.

Такие решения согласуются и принимаются в ОДКБ, и утверждаются на высшем уровне. Как только армянские коллеги будут готовы, стороны смогут вернуться к работе по закреплению конкретных модальностей наблюдательской миссии организации. По словам Захаровой, мяч на стороне Еревана.