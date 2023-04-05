Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции заявил, что двери НАТО остаются открытыми для Украины. По его словам, США сосредоточены на практических шагах, которые нужно сделать для того, чтобы «Украина соответствовала стандартам НАТО».

«Конечно, двери НАТО остаются открыты. Изменений нет», — сказал он.

Блинкен добавил, что сейчас Западу необходимо «интенсивно концентрировать внимание на ближайших неделях и месяцах, особенно с учётом того, что Украина готовится к контрнаступлению».